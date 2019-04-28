Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu

EDİRNE'de baharın gelmesiyle çiçek açan kanola tarlaları, yeni evlenen çiftlerin ömür boyu saklayacakları fotoğraf albümleri için tercih ettikleri doğal stüdyo oluyor.Edirne'de baharın gelmesiyle binlerce dönüm araziye ekilen kanolalar çiçek açtı, kent sarıya büründü. Fotoğrafçıların dikkatini çeken bu görüntü yeni evlenen çiftlerin bir ömür boyu saklayacakları albüm fotoğraflarını için en çok tercih edilen yerlerin başını çekiyor. Gelinlik ve damatlıklarıyla tarlaya giren çiftler en güzel ölümsüz anlarını objektiflere gülümseyerek kanola tarlalarında poz veriyor. Kanola tarlaları ayrıca kentin tarihi yerlerini gezmek için gelen yerli ve yabancı turistinde cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekildikleri yerlerden bir olarak dikkat çekiyor.FOTOĞRAFLI