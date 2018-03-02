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'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını

Bedir ALTUNOK/KARS, () - OSMANLI Devleti tarafından doğu sınırlarının korunması için Kars'ta yapılan ve adı Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 1 tabur askerin şehit olması nedeniyle 'Kanlı Tabya' olarak anılan Kafkas Cephesi Harp Tarihi...

'Kanlı Tabya'ya ziyaretçi akını

Bedir ALTUNOK/KARS, () - OSMANLI Devleti tarafından doğu sınırlarının korunması için Kars'ta yapılan ve adı Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 1 tabur askerin şehit olması nedeniyle 'Kanlı Tabya' olarak anılan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, ziyaretçi akınına uğruyor.
Rus General İvan Paskeviç komutasındaki 5 tugaydan oluşan 14 bin kişilik Rus kuvvetleri, 5 Temmuz 1828 tarihinde, 1828- 1829 Osmanlı- Rus Savaşı sırasında, 70 top ve 20 bin mermilik mühimmatla Büyük Tabya'ya gece baskını yaptı. Rus kuvvetleri, 500 askerin şehit edildiği saldırı sonrası tabyaları düşürüp, Kars Kalesi'ni ele geçirdi. Osmanlı Devleti'nce, 18'inci yüzyılın başlarında, doğu sınırlarının korunması amacıyla inşa edilen 'Büyük Tabya'ya yönelik saldırıda Ruslar da 4 bin kayıp verdi. 
Şehitler nedeniyle 'Kanlı Tabya' olarak anılan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde sergilenenler, yerli- yabancı turistleri etkiliyor. Ziyaretçileri tarihte gezintiye çıkaran Harp Tarihi Müzesi’nde şehitlerin sonsuzluğunu yansıtan aynalar, beğeni alıyor. Işıklandırma, ses ve görsellerin yanı sıra balmumu askerler de görenlerin ilgisini çekiyor. 
Tarih dersi kapsamında 120 kişilik grupla müzeyi ziyaret eden Kars Fen Lisesi öğrencilerinden Kayra Ulucusoy, "Tarihimizin gerçeklerini bir nebze olsun yerinde görme fırsatı bulduk ve tüylerimiz diken diken oldu. Burada her şey çok gerçekçi, herkesi burayı görmeye davet ediyorum" dedi.
Matematik öğretmeni Cengiz Özer ise öğrencilerin tarihi bilgiye sahip olmalarının ve bu bilgilerin tarih hazinesiyle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. 
KANLI TABYA; KAFKAS CEPHESİ HARP TARİHİ MÜZESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları sonrası 'Kanlı Tabya' olarak bilinen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, 2017 yılında turizme açıldı. Halitpaşa Mahallesi'nde, 7 bin metrekarelik alan üzerinde, 1200 metrekare kapalı alana sahip 'Kanlı Tabya', 4 ana bölümden oluşuyor. Tarihi müzede 2 büyük salon, 4 ayrı yan salonla birlikte 6 salon bulunuyor.

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