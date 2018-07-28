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Kanlı Ay tutulmasını teleskopla izlediler

ERZURUM'un Aziziye ilçesinde 21'inci yüzyılın en uzun Ay tutulmasını ilçe sakinleri teleskopla izledi. Merkez Aziziye ilçesinde özel okul sahibi Abdullah Samancı, öğrenciler için satın aldığı teleskobu okulun bahçesine kurup, ilçe...

Kanlı Ay tutulmasını teleskopla izlediler
ERZURUM'un Aziziye ilçesinde 21'inci yüzyılın en uzun Ay tutulmasını ilçe sakinleri teleskopla izledi.
Merkez Aziziye ilçesinde özel okul sahibi Abdullah Samancı, öğrenciler için satın aldığı teleskobu okulun bahçesine kurup, ilçe sakinleriyle birlikte 'Kanlı Ay Tutulması'nı izledi. İlçe sakinleri, 1 saat 43 dakika boyunca süren doğa olayını büyük dikkatle takip etti.
Teleskopu öğrencileri için aldığını söyleyen eğitimci Abdullah Samancı, "Gökyüzünü incelemek için aldığımız teleskobu böyle anlamlı bir günde okulun bahçesine kurduk. Mahalle halkının bu olayı daha iyi görebilmesini istedik. Çıplak gözle bakmakla teleskopla bakmak arasında çok fark vardı. Komşular unutulmaz bir gece yaşadı. Ayın kararmasından aydınlanmasına kadar her saniyesini yakından izledik. Uzay bilimlerine gönül veren öğrencilerimiz de izleyenler arasındaydı" diye konuştu.

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