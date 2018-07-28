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Kanlı Ay tutulması, Aşk Vadisi'nde izlendi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - KANLI Ay tutulması, Nevşehir'in Göreme ilçesindeki Aşk Vadisi’nde ilgiyle izlendi. Konya Bilim Merkezi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi...

Kanlı Ay tutulması, Aşk Vadisi'nde izlendi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, () - KANLI Ay tutulması, Nevşehir'in Göreme ilçesindeki Aşk Vadisi’nde ilgiyle izlendi.
Konya Bilim Merkezi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘Herkese Biraz Gökyüzü’ projesi kapsamında Kanlı Ay tutulmasını izlemek için yüzlerce vatandaş, akşam saatlerinden itibaren Göreme'deki Aşk Vadisi’nde buluştu. 10 ile 40 metre arasında değişen yükseltilere sahip dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olarak da nitelendirilen peribacalarının arasında, Kanlı Ay tutulmasının başladığı andan itibaren meraklı bakışlar gökyüzüne çevrildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı yöneticileri ile çok sayıda vatandaş, tam tutulmanın başladığı saat 22.30’dan itibaren kırmızıya dönüşen ayı büyük bir hayranlıkla izledi. Çıplak gözle net bir şekilde görülmesine karşın ay tutulması, gökyüzü meraklılarınca teleskopla da izlendi.

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