Kani Beko hakkındaki Cumhurbaşkanına hakaret davası düştü...

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () Suruç'taki terör saldırısı üzerine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve açıklamayı haberleştiren eski Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Harun Reşit Çümen'in yargılandığı dava soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle düştü.

KANİ BEKO DURUŞMAYA KATILDI

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kani Beko ve avukatları hazır bulundu. Kani Beko yaptığı savunmasında “Söz konusu beyanlarım hakaret etme kasıt ve iradesi ile sarf edilmemiş olduğundan unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraatimi istiyorum" dedi.

“BASIN BİLDİRİSİ SİYASİ ELEŞTİRİ MAHİYETİNDEDİR"

Kani Beko'nun avukatları Arzu Becerik ve Necdet Okcan şunları söyledi: “Müvekkil başında bulunduğu sendikanın faaliyet alanı çerçevesinde 33 gencin katledilmesi nedeniyle söz konusu basın bildirisini açıklamıştır. Basın bildirisi siyasi eleştiri mahiyetindedir. AİHM VE Anayasa Mahkemesi kararları sarf edilen sözlerin suç teşkil etmeyeceğini ortaya koymaktadır. Müvekkilin söz konusu açıklamaları mesleğinin gereği olduğu gibi müvekkil aynı zamanda ödevleri arasındadır. İfade özgürlüğünün siyasilerin eleştirilmesinde daha geniş değerlendirilmesi gerekmektedir. Siyasetçilerin kendilerine yönelik sert eleştirilere tahammül etmeleri beklenir. Cumhurbaşkanının özel yasalar ile korunmasına gerek yoktur. Bu şekilde davaların açılıp bilhanre mahkemelerce berat kararı verilmesi AİHS 6. Maddeye aykırılık teşkil etmektedir. Bu doğrultuda lekelenmeme hakkının korunması açısında bu tür davaların açılmasında Cumhuriyet Savcılarının çok daga titiz hareket etmeleri gerekir. Bu gerekçelerle unsurları oluşmayan suçtan müvekkilin beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanıklar Kani Beko ve Harun Reşit Çümen haklarında açılan kamu davasının Ceza Muhakemesi Kanunun 223/8 madde gereğince düşürülmesine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, şüpheli Kani Beko'nun 20 Temmuz 2015'te Suruç'ta meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili olay yerinde açıklama yaptığı anlatıldı. Beko'nun açıklamasına yer verilen iddianamede, bu beyanların Zaman Gazetesi'nin 22 Temmuz 2015 tarihli nüshasında haberleştirildiği ifade edildi. Haberin veriliş şekli itibarıyla şüpheli Beko'nun yaptığı açıklamada açıkça Cumhurbaşkanına hakaret içermesine rağmen beyanın ilgili eser sahibi tarafından onaylanıp, paylaşıldığı belirtildi. Bu sebeple beyan sahibi şüpheli Beko ile beyanı haberleştiren eser sahibi olan şüpheli Çümen'in de atılı suçu işlediği iddia edildi. Şüpheliler Beko ile Çümen'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu.

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

223- 8 “Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir"

