Kangal Termik Santrali'ne 'filtre' mührü-ARŞİV

Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen termik santral, tanınan süre içinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'den geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santraller için 1 Ocak 2020?ye kadar tanınan süre doldu. Sürenin dolmasıyla Sivas'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen ve Kangal ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan termik santrale giderek denetlemede bulundu. Yapılan denetim sonucu filtre takmadığı tespit edilen termik santrali mühürlerken, üretimin durduğu santraldeki işçilere izin verildi.