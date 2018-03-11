Kangal Pençesi 1 operasyonu: 287 kişi gözaltına alındı



Çağatay KENARLI-İSTANBUL,()

İSTANBUL'DA kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 6 bin polisin katılımıyla 'Kangal Pençesi 1' isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda 287 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda el bombası, tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul'da dün gece sabah saatlerine kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik 6 bin polisin katılımıyla 'Kangal Pençesi 1' isimli operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 39 ilçe ve operasyonel şubelerin katılımıyla yapılan operasyonda 2 bin adreste arama yapıldı.



287 HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri yaptıkları baskınlarda 13 kişiyi cinayet, 31 kişiyi yağma ve gasp, 34 kişiyi yaralama, 52 kişiyi hırsızlık, 21 kişiyi dolandırıcılık, 6 kişiyi uyuşturucu madde ticareti, 7 kişiyi cinsel istismar, 5 kişiyi ruhsatsız silah bulundurmak, 9 kişiyi hürriyeti yoksun bırakmaktan, 12 kişiyi resmi belgede sahtecilik, 97 kişiyi ise çeşitli suçlardan olmak üzere toplam 287 kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.



OPERASYONLARDA EL BOMBASI, TABANCA, TÜFEK VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri yaptığı aramalarda 1 el bombası, 2'si kuru sıkı toplam 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kilo 64 gram eroin, 423 gram kenevir, 91 mermi ve fişek ve sahte ehliyet ele geçirildi.



YAKALANAN KİŞİLERİN CEZA ORANLARI

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün 20 yıl üstü, 20'sinin 20 yıla kadar, 38'inin 10 yıla kadar, 88'inin 5 yıla kadar, 102'sinin 2 yıla kadar hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. 36 kişinin ise cezası kesinleşmeyen ve yargılaması devam eden kişiler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin yakalandıkları ilçelerdeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



