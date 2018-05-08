Kangal köpekleri sürüye zarar vermez

İÇ Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, kangal köpeğinin, koyunlara saldırıp zarar verdiği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Yıldız, "Kangalların böyle bir davranışları olmamıştır. Dünya markamız olan, kangalın köpeğinin itibarsızlaştırılması doğru değil. Melez köpekleri Kangal ile karıştırmasınlar" dedi.Sivas’ta, yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, geçen günlerde kangal köpeğinin koyuna saldırdığı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Yıldız, kangal köpeklerinin kesinlikle sürüye zarar vermediğini söyledi. Haberlere yansıyan olayda, sürüye saldıran köpeğin, melez bir cins olabileceğini ifade eden Yıldız, Orta Asya'dan gelen saf çoban köpeklerinin sürü korumada çok etkili olduğunu kaydetti. Kangal çoban köpeklerinin sürü sahipleri için oldukça faydalı olduğunu belirten Hüseyin Yıldız, şöyle konuştu:"Kangal köpeği, kişiye olsun, şahsa olsun, çocuğa olsun, bağlı olduğu, sevdiği veya ait olmadığı yerde bile gezse, dolaşsa öyle bir telef etme taarruzunu göstermez. Öyle bir karakterde ve öyle bir özellikte olmadığı kesindir. Kangal köpeğinin her şeyi korumaya karşı içgüdüye sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Sivas Kangalı ülkenin en önemli üretim kaynağıdır, milli bir kaynaktır. Sahip olduğu, koruduğu her şeye çok bağlıdır. Eğitilebilirlik karakter yönü çok açık bir soydur" dedi.'SÜRÜYE ZARAR VERMEZ'Kangal köpeklerinin sürüye zarar verecek yırtıcı yabani hayvanlara karşı koruma görevi yaptığını anlatan Yıldız, "Genellikle kurtlara karşı sürüyü korumaya duyarlı olan kangal köpeği, diğer evcil hayvanlara da çok bağlıdır ve onları sever. Onları da son derece korumaya da mükelleftir. Kurt boğan kangallar, doğa şartlarının bir aslanıdır. Ülkemizin gurur kaynağıdırlar. Sivas Kangalı, Anadolu aslanıdır. Geçenlerde bir haberde kangal olarak lanse edilen köpeğin koyuna saldırdığı yönünde görüntüler izledik. Oysa kangal köpeği, böyle bir saldırganlık gerçekleştirmez. Hele hele korumakla görevlendirildiği evcil hayvanlara asla saldırmaz. Koruduğu sürünün içinden kaybolan bir koyunu bile sürü sahiplerine getirecek bir yeteneğe, karaktere ve olgunluğa sahiptir. Bu şekilde yanlış haber yapılması ve kangal köpeği olarak lanse edilmesi bizleri rahatsız ediyor. Ben Tarım Bakanlığı'nın onayladığı bir üretim merkezi sahibiyim. Bugüne kadar yaşadığım hiç öyle bir tecrübem olmadı. Sürülere gönderdiğimiz köpeklerimizde hiç böyle bir davranış biçimi görmedik. Dünya markamız olan kangal köpeğine böyle şeyler mal edilmemeli" ifadelerini kullandı.

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