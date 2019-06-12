Kangal Köpeği Merkezi'nin standartları yükseltilecek

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanları ve Ortadoğu Kalkınma Ajansı yetkilileri, 'Cazibe Destekleme Programı' kapsamında İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni yerinde inceledi. Hazırlanacak proje ile üretim tesisinin kapasitesi artırılarak, standartları iyileştirilecek.

Sivas Valiliği'nce dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla hazırlanan proje ve Cazibe Destekleme Programı kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanları Ahmet Şimşek, Fatih Göktürk ve ORAN Kalkınma Ajansı yetkilileri kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni yerinde inceledi. Ziyarette Göktürk ve Şimşek, işletmeci Hüseyin Yıldız'dan Kangal köpekleri hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında alınan destek ile köpeklerin her türlü ihtiyaçları düşünülerek daha modern hale getirilecek merkezin, Sivas'a gelen ziyaretçilerin sıklıkla ziyaret edeceği bir mekan haline getirilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan gelen heyeti ağırladıklarını belirten Hüseyin Yıldız, "Ülkemizde doğal bir safkan ve gen kaynağı olan Kangal köpeğinin daha prestijli bir mekanda olması için bir çalışma başlatıldı. Bakanlığımızın bizi desteklemesini teşekkürle karşılıyoruz. Sivas bu konuda ciddi bir ivme kazandı. Şimdi burada teknik heyetin alacağı her türlü bilgi ile donatılarıyla Ankara'ya bu aktarılacak. Sonrasında da gerekli iyileştirmeler ile burası daha da güçlendirilecek" dedi.



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