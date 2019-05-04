Kandıra’nın cennet koyuna villaya tepki

KARADENİZ’in en güzel koylarından biri olan ve yaz aylarında tatilcilerle dolan Taflan Koyu'nda, bütün bölgeye hâkim olan Gemilik Burnu'nun üzerine yapılan villa inşaatı tepkilere yol açtı. Yapının yıkılması için karar çıktığı ancak villanın sahibinin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı belirtildi .

İstanbul'a yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunan, deniz suyunun berraklığı, yeşil doğası ve güzellikleriyle büyüleyen Taflan Koyu’ndaki Gemilik Burnu üzerindeki kayalık alana inşa edilen villa, bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu. Yasaya göre imar affı 31 Aralık 2017 tarihini kapsamasına rağmen yapının iddialara göre 2018 yılı içerisinde tamamlanması nedeniyle Kocaeli Büyükşehir ve Kandıra Belediye Başkanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de yapıyla ilgili çok sayıda şikâyet iletildi.

'YASA VE YÖNETMELİKLERİN ÇİĞNENMESİ BİZİ YARALADI'

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Baturhan Üretürk, "Kocaeli'nin Kandıra ilçesinin Karadeniz'e kapısı olan Bağırganlı Köyü’nün bir sakiniyim ve inşaat mühendisiyim aynı zamanda. Son dönemde bölgede imar barışı sürecinin arkasından çıkan bir takım kaçak yapılaşmalar ortaya çıkmaya başladı. İnsanlar bu noktada şikâyet etmeye başladılar. Bu yapıların bir tanesi de Bağırganlı Köyü'nün Taflan Koyu'nun burnunda bir yapının hunharca, insanların şikâyetini dikkate almaksızın, bir takım kişiler tarafından inşa edildiğini gördük. İnsanlar bu yapıyla ilgili çok fazla şikâyet dile getirdiler. Zaman zaman beni telefonla arayanlar oldu, köye gittiğim zaman gördüğüm manzaralar oldu. Köyü son ziyaret ettiğimde yapının ikinci katının da tamamlandığını gördüm. Bununla ilgili küçük bir araştırma yaptığımda yapının 2018 yılı içinde yapıldığının farkına vardık. 2018 yılında yapılmış ve bütün uyarılara rağmen devam edilmiş bir proje bu” dedi.

'YAPI 2018 YILI İÇERSİNDE YAPILDI'

Yasaya göre imar affının 31 Aralık 2017 tarihini kapsadığını fakat itiraz ettikleri yapının 2018 yılı içerisinde yapıldığını söyleyen Baturhan Üretürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bağırganlı Köyü, uygulamalı imar planlarının olmadığı bir köy. Ama bu imar çalışmaları yaklaşık 5-6 seneden beri yapılıyor ve tamamlanma aşamasına geldi. İmar affı 31 Aralık 2017 yılından önce yapılan binaları kapsıyordu. Bu bina 2018 yılı içerisinde yapıldı, 2019 yılının Ocak ayında da binanın 2 katlı olduğunu görüyoruz ve hala inşaat halinde. Belediyeler bildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili incelemelerini yapmış ve tamamlamış. Gerekli ve ikaz uyarılarını yapmalarına rağmen sanırım yıkım için gün aldıkları sırada yapının maliki tarafından sözlü olarak yürütmeyi durdurma kararına başvurma noktasında başvuru yapıldığı söyleniyor. Mevzuatımız bu konuda çok açık eğer yapı 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığı somut delillerle ispatlanabiliyorsa bu yapılar iptal edilmek suretiyle bu karar bozulacaktır. Bölge halkı bu tür binaların yapılmasından dolayı oldukça rahatsız."

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