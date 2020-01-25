Kandilli Rasathanesi'nde deprem açıklaması

İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-BOĞAZİÇİ Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat Kandilli Rasathanesi'nde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Haluk Özener, Elazığ'da meydana gelen depremin büyüklüğünün elde edilen verilerle değiştiğini şu an için 6.6 büyüklüğünde belirlenen sarsıntının 'çok şiddetli bir deprem' olarak algılandığını vurgulayarak, "Bölgede, tarihsel depremler var, büyüklüğü 6.9-7 arasında olan. Bölge, Doğu Anadolu fay hattı oldukça aktif bir bölge bu nedenle bölgenin aktivitesi ve deprem yoğunluğundan söz etmek çok doğal. Deprem, Doğu Anadolu fay hattının karakterine uygun bir deprem. 6.8'lik depreme baktığımızda 40 kilometrelik bir alana yayılıyor, artçılarla birlikte 75 kilometrelik bir alanı etkiliyor. Artçıların devam etmesi bekleniyor" dedi

"ARTÇILARIN YARIN VE ERTESİ GÜN DEVAM ETMESİ MÜMKÜN"

Prof. Dr. Özener, bu artçıların yarın ve ertesi günler de devam etmesinin mümkün olduğunu belirterek, bölgenin sismik olarak aktif bir bölge olduğunu ve depremin bu bölgede uzun zamandır beklendiğini, bu sismik boşluğun dolduğunu dile getirdi. Özener, "Artçılara baktığımızda kaydettiğimiz en büyük 4.8'lik sarsıntı söz konusu. Vatandaşların hasarlı binalara girmekten kaçınmasında fayda var. Bu konuda yapılacak en büyük şey, depreme karşı hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

"OLUR MU? OLMAZ MI?DAN ÖTE HAZIR OLUNMALI"

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, 1 hafta içinde üst üste gelen depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini açığa çıkardığını söyledi. Özener, "Bu büyüklükte depremlerin Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattında olması çok normal. Bu bölgeler aktif bölgeler. Bilimsel olarak bölgede meydana gelen depremin büyüklüğünü ve fay uzunluğunu tahmin edebiliyoruz bu nedenle sürpriz değil, ancak zamanını bilmiyoruz. Bu nedenle 'Olur mu? Olmaz mı?' diye düşünmek yerine, hazır olmak için çabalarsak çok daha anlamlı olur" dedi.

"ÇÜRÜK BİNALARA GİRİLMESİN, AFAD'IN UYARILARINA UYULSUN"

Prof. Dr. Haluk Özener, bölgede yapı stokunun iyi olmadığını, bu nedenle can ve mal kaybının meydana gelebileceğini belirtti. Bölgedeki halka uyarılarda bulunan Özener şunları söyledi:

"Artçıların devam etme olasılığı var bu nedenle eğer binalarla ilgili şüphe varsa bizim tavsiyemiz bu binalara, çürük binalara girilmemeli. Belli bir süre teyakkuzda olunmalı. Lütfen, vatandaşlar haberleri gerçek kaynağından alsınlar, gerçek ve doğru bilgiye ulaşsınlar. Devletin resmi makamlarını takip etsinler. AFAD'ın uyarılarına uysunlar."

"FAY HATTININ UÇ NOKTALARI RİSKLİ"

Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ise, "Önümüzdeki günlerde uydulardan gelecek görüntülerle deprem ile ilgili daha rahat konuşulabilecek, Ancak şunu bilmek gerek kırılan fay hattının uç kısımlarında risk atmış durumda. Bu noktalara dikkat etmek gerekli" dedi.

"ARTÇILAR ZAMAN İÇİNDE AZALARAK DEVAM EDECEKTİR"

Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise, artçı sarsıntıların yaklaşık 1 hafta devam etmesini beklediklerini dile getirerek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız dikkat etmeli, artçıların büyüklük ve sıklıkları zaman içinde azalarak devam edecektir. Doğu Anadolu fay hattında yüksek enerjili ve büyük depremler görmek mümkün. İstatistiki açıdan bekliyorduk. Coğrafya, deprem coğrafyası bu nedenle deprem bilinci yüksek bir toplum olmamız ve depreme dayanıklı binalarda oturmamız gerekli.

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