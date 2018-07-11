Kanalizasyon kanalına düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kanalizasyon kanalına düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün saat 14.00 sıralarında, Salihli'nin kırsal Çapaklı Mahallesi'nde kanalizasyon kanalına bir yavru köpeğin düştüğünü fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, 1 metre derinliğinde, 40 santimetre genişliğindeki beton kanalizasyon kanalında boğulmak üzere olan yavru köpeği, kurtarmak için çalışma başlattı. Kanalın içinde ilerleyen köpeğin yeri havlama sesinden tespit edildi. Beton kanalın bir bölümünü kıran itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, mahalledeki sahiplenmek isteyen bir kişiye teslim edildi.



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