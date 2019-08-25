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Kanalda tehlikeli serinlik

HAVA sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Antalya'da, çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Çocuklara, babalarının da eşlik ettiği de görüldü. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının...

GENEL 24.08.2019, 08:37
Kanalda tehlikeli serinlik
HAVA sıcaklığının 40 dereceye yükseldiği Antalya'da, çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Çocuklara, babalarının da eşlik ettiği de görüldü.
Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 29 derece olduğu Antalya'da çocuklar, serinlemek için tehlikeli ve yasak olduğu halde sulama kanallarına girdi. Kepez ilçesindeki Demokrasi kavşağı yakınında bulunan Cırnık Köprüsü'nün altı, çocukların serinleme noktası oldu. Deniz yerine anne- babalarıyla taş köprünün olduğu alana gelen çocuklar, sıcaklığı 15 derece olan suya atladı. Derinliği bazı noktada 3- 4 metreye kadar çıkan suda eğlenen çocuklara, babalarının da eşlik ettiği görüldü.

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