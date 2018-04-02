Kanalda susuz kalan balıklar taşındı

IĞDIR merkez Yaycı köyündeki su kanalının yanındaki tahliye kanalında mahsur kalan ve polisin TOMA ile su takviyesiyle hayat bulan balıklar, başka alanlara taşındı.

Geçen yıl Eylül ayında suyu kesilen kanalın içinde kalan balıklar, 6 ay boyunca gölet haline gelen ve oksijensiz kalan suda yaşam mücadelesi verdi. Havaların ısınıp suların iyice çekilmesi ile karaya vuran binlerce balık ölmek üzereyken itfaiye ve polisten yardım istendi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine giden doğa koruma ekipleri, balıkları önce damacanaların içine koymayı düşündü ancak binlerce balığı bu şekilde kurtaramayacakları için Iğdır Belediyesi'nin itfaiye aracı ve emniyetin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA ile kanala su bırakma kararı aldılar. İtfaiye araçları yaklaşık 30 ton suyu kanala bıraktı. Daha sonra TOMA ile kanalın içindeki gölete tazyikli su boşaltıldı. Suyla birlikte balıklarda canlanma gözlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün bölgeye giderek yaşayan balıkları torlarla çıkardı. Ekipler daha sonra Şube Müdürlüğüne ait kamyonet kasasına doldurulan su içerisine balıkları bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, "İlk önce ölü balıkları tahliye ettik. Bu balıkları leyleklere ve turnalara verdik. Daha sonra canlı balıkları kamyonet kasasında oluşturduğumuz suni havuza yükledik. Bu balıkları da Ağrı Dağı eteklerindeki sulak bölgelere ve su kanalarına bırakacağız" dedi.



FOTOĞRAFLI