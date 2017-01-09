Kanadından vurulan kızıl şahine tedavi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, avcıların kanadından vurduğu kızıl şahin, tedaviye alındı.

Sarıoğlan ilçesine bağlı Karaözü mahallesinden geçen Kızılırmak kenarında gezen vatandaşlar, yaralı bir kızıl şahin gördü. Belediye ekipleri, bölgeye giderek yaralı yavru kızıl şahini buldu ve tedavi edilmesi için Sarıoğlan Belediye Veterineri Osman Kabadayı'ya teslim etti. Şahin'in ilk muayenesini yapan Kabadayı, kızıl şahinin bilinçsiz avcılar tarafından kanadından vurulduğunu ve tedavisinin yapılması halinde yeniden uçabileceğini söyledi. Ardından, yaralı şahin, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi. Burada tedaviye alınan şahinin uzun süre aç ve susuz kaldığı, ateşli silahtan çıkan saçmaların kanadına ciddi zarar verdiği belirlendi. Tedavisi süren şahinin iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacağı bildirildi.

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