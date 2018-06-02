Kanadı kırık martıya tedavi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde itfaiye ekibi tarafından yaralı bulunan martı, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Kanadının kırıldığı belirlenen martı, tedavi için İvrindi ilçesine gönderildi.

Burhaniye'de çıkan bir yangına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi istasyona dönüş sırasında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde bir martının çırpındığını fark etti. Aracı hemen durduran itfaiyeci Vural Varan, yaralı martıyı alıp, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim etti. Burada tekniker Numan Ertürk tarafından ilk kontrolleri yapılan martının bir kanadının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı martı, tedavi için İvrindi’de bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderildi. Ertürk, "Yaralı martı tedavisinin ardından inşallah tekrar sağlığına kavuşacak. Ardından da doğal yaşam ortamına salınacak" dedi.



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