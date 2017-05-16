Kanadalı YPG'linin cenazesi 5 ay sonra DEAŞ'tan alındı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,() - SURİYE'nin Rakka kentine yönelik düzenlenen operasyonda 21 Aralık'ta çatışmada ölen Kanadalı YPG'li Nazzareno Tassone'nun cenazesinin yaklaşık 5 ay sonra DEAŞ'tan alınarak ailesine gönderilmesi için hazırlıklar yapıldığı belirtildi.

Suriye'de DEAŞ'ın merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda, 21 Aralık 2016 tarihinde Batı Caber köyünde çıkan çatışmada, İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock ile birlikte yaşamını yitiren Kanada uyruklu Nazzareno Antonio Tassone'nin cenazesinin 5 ay sonra DEAŞ'tan alındığı belirtildi. Kürt internet sitelerinde ve Kanada Hükümetinin Tassone'nin cenazesinin ailesine teslim edilmesi için kurulan sosyal medya hesaplarında yer alan haberlere göre, Tassane'nin cenazesinin ailesine gönderilmesi için çalışmaların başladığı belirtildi.

Kanadalı YPG'li Nazzareno Tassone'nun cenazesinin 5 ay sonra DEAŞ'tan nasıl alındığına dair ayrıntılı bilgi verilmezken, DEAŞ'ın çatışmalarda öldürdüğü yabancıların cenazelerini propaganda ve takaslarda kullanmak için kaçırdığı, bunun da aynı şekilde olmuş olabileceği belirtildi.

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