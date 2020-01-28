Flaş HaberManisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
Kan kanseri teşhisi konulduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti
GENEL 28.01.2020, 14:50
2
İZMİT'te, Kübra Ataş (26), karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri teşhisi konulduktan bir gün sonra hayatını kaybetti.
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kübra Ataş, önceki gün karın ağrısı şikayetiyle aynı mahallede bulunan sağlık merkezine başvurdu. Kübra Ataş'a yapılan tetkikler sonucunda kan kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Kübra Ataş, tedavi altına alındı. Ancak dün yaşamını yitirdi.
Kübra Ataş'ın cenazesi, bugün Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kübra Ataş, önceki gün karın ağrısı şikayetiyle aynı mahallede bulunan sağlık merkezine başvurdu. Kübra Ataş'a yapılan tetkikler sonucunda kan kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Kübra Ataş, tedavi altına alındı. Ancak dün yaşamını yitirdi.
Kübra Ataş'ın cenazesi, bugün Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.
8°
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:11
|Öğle
|13:22
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016