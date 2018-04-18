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Kan davasına karşı futbol toplarıyla mesaj verdi

VAN'da, Çatak Belediye Başkan Yardımcısı ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Murat Okan, kan davasının kötülüklerini öğrencilere anlatmak için harekete geçti. Kürtçe ismi 'Ofs' olan ve 29 yıl önce kan davası nedeniyle boşaltılan...

Kan davasına karşı futbol toplarıyla mesaj verdi
VAN'da, Çatak Belediye Başkan Yardımcısı ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Murat Okan, kan davasının kötülüklerini öğrencilere anlatmak için harekete geçti. Kürtçe ismi 'Ofs' olan ve 29 yıl önce kan davası nedeniyle boşaltılan Övecek köyü Güdümlü mezrasına dikkat çekmek isteyen Okan, futbol toplarının üzerine 'Ofs'u içinde yaşat' yazdırıp, öğrencilere dağıttı.
Çatak Belediye Başkan Yardımcısı ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Murat Okan, Çatak ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1989 yılında kan davası nedeniyle boşaltılan Övecek Köyü, Güdümlü mezrasının durumunu öğrencilere anlatmak istedi. Kürtçe ismi 'Ofs' olan Güdümlü mezrasına giden Okan, futbol toplarının üzerine 'Ofs'u içinde yaşat' yazdırarak, bu topları da okullarda öğencilere dağıttı.
Futbol toplarının dağıtımına Kıyıcak Köyü İlkokulu'nda başlayan Murat Okan, öğrencilerle sohbet ederek, kan davasının kötülüklerini anlattı. Kendisinin de Güdümlü mezrasında dünyaya geldiğini söyleyen Okan, "Bütün zorluklara rağmen okudum ve başardım. Sizler de azimle çalışırsanız başaracaksınız. Doğup büyüdüğüm yeri hiç unutamadım. Ancak şimdi orası boş. Çünkü kan davası nedeniyle herkes göç etmek zorunda kaldı. Toprağı çok verimli ve ceviz ağaçları da çok fazla, tarıma elverişli. İnsanların boşaltmak zorunda kaldığı topraklarına geri dönmeleri halinde işsizlik sorunu da azalmış, üretim de artmış olacak. İşte bu yüzden dağıttığım topların üzerine 'Ofs'u içinde yaşat' diye yazdım. Belki barışa bir katkım olur ve Ofs'ta yeniden yaşam başlar. Bu proje gelecek nesillere örnek olacak. Artık hiçbir yerde kan davası olmaz inşallah. Bu gençler bizim geleceğimiz. Barışa katkı sunacağına inandığım bu sosyal hareketin bir parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi.

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