Kamyonun çarptığı yaya öldü

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında İzmir - Ankara karayolunda meydana geldi. Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Mehmet Aydın'ın yönetimindeki 42 Y 5826 plakalı bir nakliye kamyonu, Akçapınar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Musa Ayyıldız'a çarptı. Ayyıldız ağır yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayyıldız, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü aydın'ı gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI