Kamyonun 9 araca çarptığı kaza güvenlik kamerasında
ANKARA'da, 4 gün önce freni boşalan kamyonun, 9 araca çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki John Kennedy Caddesinde meydana gelen kazada...
ANKARA'da, 4 gün önce freni boşalan kamyonun, 9 araca çarpması sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki John Kennedy Caddesinde meydana gelen kazada Ayhan A. yönetimindeki 06 BKU 602 plakalı nakliye kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağıya inerken önce seyir halindeki araçlara, sonra park halindeki araçlara çarpan kamyon, Bestekar Caddesi'ne girip, bir otomobile çarparak durdu. Kamyonun çarptığı araçlardan birisinin sürücüsünün hafif yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde kamyonun araçlara çarparak ilerlediği ve en son otomobile çarptıktan sonra akaryakıt istasyonunun girişinde durduğu görüldü.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()
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