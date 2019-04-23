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Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, otomobil ile kamyon çarpıştı. Her iki aracın şarampole yuvarlandığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Yeniköy...

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, otomobil ile kamyon çarpıştı. Her iki aracın şarampole yuvarlandığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Fatih Atıcı (30) yönetimindeki 35 KD 5015 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Adem İzmirli (55) yönetimindeki 07 ACJ 740 plakalı kamyona çarptı. Her iki araç, demir bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kamyon şoförü, İzmirli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan Atıcı ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İzmirli'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon ile otomobil de vinç yardımıyla çıkarıldı.
Adem İzmirli'nin arkadaşı İsmail Uygun nakliyecilik yaptıklarını Datça'dan yükledikleri patatesi İzmir Hali'ne götürmek için yola çıktıklarını söyledi. 

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