Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Kamyonette kaçak avlanan deniz patlıcanı ele geçirildi

AYDIN'ın Didim ilçesinde durdurulan bir kamyonette, avlanmasının yasak olduğu belirtilen 1500 adet deniz patlıcanı ele geçirildi. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen...

Kamyonette kaçak avlanan deniz patlıcanı ele geçirildi
AYDIN'ın Didim ilçesinde durdurulan bir kamyonette, avlanmasının yasak olduğu belirtilen 1500 adet deniz patlıcanı ele geçirildi.
Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak denetimlerde, kaçak su ürünleri taşıdığı tespit edilen bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan kontrolde, 4 bidona doldurulmuş, avlanması yasak olan 1500 adet deniz patlıcanı ele geçirildi. El konulan deniz patlıcanları, denize bırakıldı. Olayla ilgili kamyonet sürücüsüne 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 1322 lira idari para cezası kesildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort