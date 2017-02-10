Kamyonetle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde kamyonetle minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.Kaza, dün saat 18.30'da, Gediz'in Dayınlar Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Kütahya'dan Gediz'e gelen H.İ.F. yönetimindeki 43 LS 222 plakalı kamyonet, ilçe girişindeki Dayınlar Mahallesi ışıklı kavşağından çevreyoluna çıkarak geçmeye çalışan A.İ.D. yönetimindeki 43 LF 104 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü A.İ.D. ve yanında bulunan Ü.D., A.D. ve E.D. ile kamyonet sürücüsü H.İ.F. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ü.D. isimli kadın, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ü.D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF