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Kamyonetin duvara sıkıştırdığı minik Arda, toprağa verildi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde manevra yapan kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu yaşamını yitiren Arda Ay (3), son yolculuğuna uğurlandı. Gazipaşa'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada,...

Kamyonetin duvara sıkıştırdığı minik Arda, toprağa verildi
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde manevra yapan kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu yaşamını yitiren Arda Ay (3), son yolculuğuna uğurlandı.
Gazipaşa'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, seyyar satıcılık yapan Hayri E., 33 L 7476 plakalı kamyonetiyle, arkadaki kasanın yan kapağını yatay şekilde açıp, manevra yapmak istedi.  Bu sırada Arda Ay ile dedesi görme engelli Ahmet Ay,  açık kapı  ile duvar arasına sıkıştı.  Ağır yaralanan Arda, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, dedesi Ahmet Ay ise tedaviye alındı.
Arda Ay için bugün öğle vakti Yeşilyurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İlk olarak cenazesi evinin önüne getirilen Arda için hellalik alındı. Daha sonra ise Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Mini Arda gözyaşları içinde toprağa verilirken, acılı ailesi ve yakınları güçlükle ayakta durabildi.
Diğer yandan dün gözaltına alınan sürücü Hayri E. ise adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

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