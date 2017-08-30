Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Kamyonetin devrildiği kazada kurbanlık 3 dana telef oldu

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir evin bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı, kasadaki 3 kurbanlık dana telef oldu. Balıkesir'in İvrindi ilçesinden 3 kurbanlık danayı 10 P 2753 plakalı kamyonetine...

Kamyonetin devrildiği kazada kurbanlık 3 dana telef oldu

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), () - MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir evin bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı, kasadaki 3 kurbanlık dana telef oldu.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinden 3 kurbanlık danayı 10 P 2753 plakalı kamyonetine yükleyen Eyüp Kızık, Soma Canlı Hayvan Pazarı'na götürmek üzere bugün saat 09.00 sıralarında yola çıktı. Soma'ya 8 kilometre mesafedeki Dualar Mahallesi girişine gelen Kızık, virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, 2 metre yükseklikten yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kamyonet sürücüsü Kızık yaralanırken, kasadaki 3 dana telef oldu. Ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızık, tedaviye alındı. Kızık'ın sağlık durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314