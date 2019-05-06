Kamyonetin arkasında sürüklenen 'Buğday', ölü doğum yaptı

İZMİR'de, tarlaya girdiği gerekçesiyle kamyonetin arkasına bağlanıp, sürüklenmesi sonucu ayaklarında yaralar oluşan ve Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nda tedavi edilen gebe eşek 'Buğday', ölü doğum yaptı.



Çiğli ilçesinde kimliği belirsiz kişi, gebe eşeği, buğday tarlasına girdiği gerekçesiyle kamyonetinin arkasına bağlayarak, sürükledikten sonra yol ortasında bıraktı. Sürüklenme sonucu bacaklarındaki kasları çıkan ve kemikleri parçalanan eşeğin gebeliği sonlanmadı. Yaralı eşeği yolda görenler, sahip çıkıp, Kemalpaşa ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na götürdü. Burada bakıma alınan ve buğday tarlasına girdiği için 'Buğday' ismi verilen eşek, normal zamanından 1 ay önce ölü doğum yaptı.



Çiftlik Hayvanları Barınağı sahibi Sibel Çakır, 22 Mart'tan beri tedavisi sürdürülen 'Buğday'ın şu an iyi olduğunu söyledi. Yaraları nedeniyle 'Buğday'a kortizonlu ağır ilaçlar verdiklerini belirten Çakır, "Doğumu, olması gerekenden erken oldu ve 4 saat sürdü. 'Buğday'ın travmaları devam ediyor; fakat şimdilik durumu iyi. Moral olarak zaten bitikti, doğumdan sonra daha da etkilendi. Biz onu tedavi etmek için elimizden geleni yaptık. 'Buğday'ın olaydan sonra kemikleri dışarı çıkmıştı ve kemik ilikleri boşalmıştı hatta felç kalacağını düşünüyorduk. Toparlaması için mecburen kortizonlu ve ağır ilaçlar kullanmak zorunda kaldık. Daha önce yaptırdığımız ultrasonlarda bebeğin kalp atışları hep düşük çıkıyordu. Olaydan sonra zaten bebeğin sağlık durumuyla ilgili şüphelerimiz vardı ve bebek ölü doğdu. Bu durum da savcılıktaki dosyaya eklenecek; fakat bu 'Buğday'ın çektiklerini minicik bir bebeğin ölümünü giderecek mi?" diye konuştu.