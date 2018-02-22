Kamyoneti çaldılar, kaza yapınca yakalandılar

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,() Dudullu'da içinde inşaat malzemeleriyle birlikte çaldıkları kamyonetle kaçan hırsızlar, polis kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandılar.

Olay, Ataşehir'de akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ertegüne'e ait 34 GFZ 57 plakalı kamyonet park halindeyken içindeki inşaat malzemeleriyle birlikte çalındı. Ertegün kamyonetini kapı önünde göremeyince durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri de gece boyunca bölgede çalışma başlattı. Devriye gezen bir polis aracı kamyoneti TEM Otouolunda tespit etti. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yeinsahra ayrımına geldikleri sırada kontrolden çıkan kamyonet reklam panosuna çarparak durdu. Kamyonetten inen hırsızlar yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yaklaşık 100 metre sonra kıskıvrak yakaladı. Bu sırada şüphelileri kovalayan polis araçlarından biri kontrolünü kaybederek önünde seyreden ticari bir taksiye çarptı. Polis ekipleri kaza sonrası herhangi bir yara almazken, ekip otosunda da maddi hasar meydana geldi.

CAMDAN BAKTIĞIMDA KAMYONETİN OLMADIĞINI GÖRDÜM

Çalınan kamyonetin sahibi Recep Ertegün “Evin önünde duruyordu, camdan baktığımda kamyonetin olmadığını gördüm. Dudullu Çayırönü'nden çalındı. Dekorasyon işi yapıyorum ben, yaklaşık 5 bin TL'lik malzeme vardı araçta, bulunduğunu polislerden öğrendim" dedi. Kaza sonrası kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekilirken, yakalanan iki şüpheli de sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(FOTOĞRAFLI)