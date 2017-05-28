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Kamyoneti ateşe verdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda satın aldığı kamyonetin satış işlemleri ile ilgili sorunlarla karşılaşan Uğur Şimşek, eski model aracı entteki Demokrasi Meydanı'nda ateşe vererek yaktı. Uğur Şimşek gözaltına...

Kamyoneti ateşe verdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda satın aldığı kamyonetin satış işlemleri ile ilgili sorunlarla karşılaşan Uğur Şimşek, eski model aracı entteki Demokrasi Meydanı'nda ateşe vererek yaktı. Uğur Şimşek gözaltına alındı.
Olay saat 11.30 sıralarında Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Uğur Şimşek yük taşımacılığında kullanılmak üzere kamyonet satın aldı. Uğur Şimşek kamyonetin satış işlemleri ile ilgili sorunlarla karşılaşınca kamyonetin sahibi ile tartıştı. Aracın sahibi ile aralarındaki sorunlar nedeniyle kamyonetin ruhsatını adına devredemeyen Uğur Şimşek, 54 EA 248 plakalı kamyoneti Demokrasi Meydanı'na getirerek üzerine benzin döküp herkesin gözü önünde ateşe verdi. Yük taşımacılığında kullanılan eski model kamyonet alevler içerisinde kalırken, çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi olay yerine gelerek yanan aracı söndürdü. Polis, Uğur Şimşek'i gözaltına alırken vatandaşların "Neden meydanda yakıyorsun, başka yer yok muydu?" sorusuna "Bu ekmek davası başka bir şey değil" diyerek cevap verdi. Araç kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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