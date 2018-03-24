Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

Kamyonet takla attı, sürücü öldü

BALIKESİR’in Havran ilçesinde, Taner Karakaya idaresindeki 10 DD 805 plakalı kamyonet takla attı. Araç içerisinde sıkışan Taner Karakaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Havran-Edremit karayolu 4'üncü kilometresinde sabaha karşı meydana...

Kamyonet takla attı, sürücü öldü
BALIKESİR’in Havran ilçesinde, Taner Karakaya idaresindeki 10 DD 805 plakalı kamyonet takla attı. Araç içerisinde sıkışan Taner Karakaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Havran-Edremit karayolu 4'üncü kilometresinde sabaha karşı meydana gelen kazada Taner Karakaya (33), kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç içerisinde sıkışan Karakaya, olay yerine gelen itfaiye kırım ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. 112 sağlık görevlilerince olay yerinde yaşamını ytirdiği belirlenen Karakaya'nın cenazesi, Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakaya'nın cenazesi bugün ikindi namazının ardından İvrindi kırsal Karaçepiş Mahallesi mezarlığına defnedilecek. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314