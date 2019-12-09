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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da, seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstüne uzanarak yolculuk yapan kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi. Kentin en işlek caddesi olan Necmettin Cevheri Bulvarı'nda...
GENEL 09.12.2019, 14:04
Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da, seyir halindeki kamyonetin kasasına yüklenmiş eşyaların üstüne uzanarak yolculuk yapan kişi, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Kentin en işlek caddesi olan Necmettin Cevheri Bulvarı'nda kameralara yansıyan görüntü, görenleri şaşırttı. Hamal olduğu belirlenen kişi, ev eşyası yüklü kamyonetin ön tarafında yer olmadığı için yüklenen eşyaların üzerine uzanıp, bir ayağını ise yola sarkıtarak yolculuk yaptı. Oldukça rahat görünen kişi, tehlikeli yolculuğu sırasında telefonla da konuştu.
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