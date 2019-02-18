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Kamyonet duraktaki özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Eren ERMİŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de seyir halinde ilerleyen kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle durakta yolcu almak için bekleyen özel halk otobüsüne çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü...

Kamyonet duraktaki özel halk otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Eren ERMİŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-BÜYÜKÇEKMECE'de seyir halinde ilerleyen kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle durakta yolcu almak için bekleyen özel halk otobüsüne çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Kaza, 17.00 sıralarında D-100 karayolu Mimaroba Mevkii'nde meydana geldi. Silivri istikametinde ilerleyen M.Y.'nin kullandığı 34 DR 7959 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, durakta yolcu almak için bekleyen 34 ZMG plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü M.Y ve yanında bulunan M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan yaralı M.Ç'yi kurtardı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından oluşan trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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