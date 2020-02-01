Son Dakika
Prof. Dr. Özbek’ten coronavirüs açıklaması: Uzun yıllar önemsenmedi, daha tehditkar biçimde ortaya çıktı
Prof. Dr. Özbek’ten coronavirüs açıklaması: Uzun yıllar önemsenmedi, daha tehditkar biçimde ortaya çıktı
Kamyondan düşen yaralı, kar nedeniyle 4 saatte ulaşabilen ekiplerce hastaneye kaldırıldı
GENEL 01.02.2020, 09:56
VAN'ın Çatak ilçesi Narlı Mahallesi'nde saman yüklü kamyondan düşen Zeki Koyun, kar ve tipi nedeniyle 4 saatte bölgeye ulaşabilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çatak ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Narlı Mahallesi’nde yaşayan Zeki Koyun, kamyon kasasından, samanları boşaltmak isterken düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Koyun, 112 Acil ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ancak yolun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle sağlık görevlileri, mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipler devreye girdi.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler, 4 saat süren bir çalışmayla yolu açarak, sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı. Zeki Koyun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çatak ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Narlı Mahallesi’nde yaşayan Zeki Koyun, kamyon kasasından, samanları boşaltmak isterken düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Koyun, 112 Acil ekiplerini arayarak, yardım istedi. Ancak yolun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması nedeniyle sağlık görevlileri, mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipler devreye girdi.
Kısa sürede bölgeye giden ekipler, 4 saat süren bir çalışmayla yolu açarak, sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı. Zeki Koyun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Şubat 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Başakşehir
|20
|39
|3. Fenerbahçe
|19
|37
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|20
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Adanaspor
|20
|17
|16. Osmanlıspor
|20
|17
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016