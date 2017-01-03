Kamyon şoförlerinden ucuz taşımacılığa tepki

Sinan KABETEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kamyon şoförleri, ilçeye dışarıdan yük getiren kamyoncuların dönüşte ucuz taşımacılık yapmalarına tepki gösterdi.

İlçede 350 kamyon şoförünün üye olduğu Erbirlik Taşıyıcılar Kooperatifi önünde yapılan basın açıklamasında kamyon şoförleri tepkilerini dile getirdi. Kooperatif Başkanı Cevdet Civelek, ilçeye yük getiren kamyon şoförlerinin dönüşte ucuza yük taşımaları sonucu iş yapamaz hale geldiklerini söyledi. Kooperatif olarak fiyat listesi hazırladıklarını, fiyatların uygulanacağı güne kadar kamyon esnafının kontak kapatacağını belirten Civelek şöyle konuştu:

"İlçede şu anda tonaj uygulanmıyor. 26 ton ile gidecek araba 60 ton yük taşıyor. Şu anda 500 araba gidiyor. Tonaj uygulansa bin araba gidecekti. İl dışından gelen arkadaşlarımız çok ucuz fiyata 60- 70 ton mal alarak gidiyor. Buradaki arkadaşlarımız da mecburen tonajı arttırmak zorunda kalıyor. Kaç tane ölümlü kazalar oldu. Bu yollarımız bu tonajlara göre yapılmamıştır. Bizler burada ne vergimizi, ne de sigortamızı ödeyebiliyoruz. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Buraya bir an önce kantarın gelmesi gerekmektedir."

Kamyon şoförleri, açıklamanın ardından dağıldı.

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