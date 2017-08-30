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Kamyon meydana gömüldü

Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, Kültür Tepesi'ndeki meydanda fıskiyelerin bulunduğu alanın üzerinden geçen kamyon zeminin çökmesi üzerine alana gömüldü. Olay öğle saatlerinde, İzmit Kültür Tepesi'ndeki alanda meydana...

Kamyon meydana gömüldü

Ergün AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, Kültür Tepesi'ndeki meydanda fıskiyelerin bulunduğu alanın üzerinden geçen kamyon zeminin çökmesi üzerine alana gömüldü.
Olay öğle saatlerinde, İzmit Kültür Tepesi'ndeki alanda meydana geldi. N.E. yönetimindeki 34 RB 4424 plakalı İzmit Belediyesi'ne ait kamyon meydanda manevra yaptığı sırada, zeminde bulunan fıskiyelerin bulunduğu alandan geçerken zemin çöktü. Kamyonun arka tekerleri çöken zeminin içerisine girdi. Kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Manevra yaptığı sırada zeminin çöktüğünü söyleyen sürücü N.E., "Kamyona hafriyat yüklendikten sonra dönüş yapıyordum. Bir anda zemin çökerek kamyonun arka tekerleri aşağıya doğru inmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.
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