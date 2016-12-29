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Kamyon jantından yaptığı sobada ısınıyor

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde otomobil camı satışı yapan Murat Sağlam, daha önce kullandığı sacdan sobalar çabuk eskidiği için kamyon lastiği jantlarından soba yaptı. Sağlam ve çalışanları artık...

Kamyon jantından yaptığı sobada ısınıyor

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), () - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde otomobil camı satışı yapan Murat Sağlam, daha önce kullandığı sacdan sobalar çabuk eskidiği için kamyon lastiği jantlarından soba yaptı. Sağlam ve çalışanları artık janttan yapılan sobada ısınıyor.
Ereğli İlçesi Sanayi Sitesi'ndeki otomobil camı satışı yapan Murat Sağlam, işyerinde kullandığı sactan yapılan kömür sobalarının çabuk eskimesi üzerine kendisi çözüm üretmeye çalıştı. 4 adet kamyon lastiği jantını üst üste koyup kaynak yaparak birleştiren Murat Sağlam, artık janttan yaptığı sobayı kullanıyor. Sağlam, daha önce her yıl bir soba almak zorunda kaldığını belirterek, ''Sacdan yapılan sobalar çabuk eskiyor, kırılıyor. Bu nedenle de her yıl işyerine bir soba alıyordum. Bugüne kadar 5-6 adet soba aldım'' dedi.
Soba almaktan kurtulmak için çözüm ürettiğini belirten Sağlam, ''4 adet kamyon lastiği jantını üst üste koyup kaynak yaparak birleştirdim. Yaptığım soba sayesinde rahat ettik. Araba jantlarından yaptığım sobayı 250 liraya mal ettim. Kahvehanelerde ve büyük mekanlarda bu tür sobalar gayet kullanışlı oluyor. Ben çok memnunum, herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

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