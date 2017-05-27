Kamyon aydınlatma direğine çarptı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde, aydınlatma direğine çarpan kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, bugün Samsun'un Bafra İlçesi Mevlana Mahallesi Fırtına Sokak üzerinde meydana geldi. 36 yaşındaki Selim Bozok yönetimindeki 55 K 5373 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Direk yola devrilirken, büyük korku yaşayan mahalle sakinleri polis ve elektrik dağıtım şirketi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimsenin yaralanmadığı kazayla ilglii soruşturma sürüyor.
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