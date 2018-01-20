Kamu personeli olmayan aile sağlığı çalışanı 5 bin 600 kişi kadro istiyor

KAMU Personeli olmayan Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (KADASED) Başkan Yardımcısı Fatma Altunyurt, Türkiye genelinde kamu personeli olmayan ancak kamuda sağlık çalışanı olarak görev yapan 5 bin 600 kişinin kadro almak için mücadele ettiğini ancak bu mücadelelerinin sonuçsuz kaldığını söyledi. Kamu personeli olmalarına rağmen üvey evlat muamelesi gördüklerini savunan Altunyurt, "Diğer kamu çalışanları gibi biz de özlük hakları istiyoruz. Görev yeri değişikliği olmadığından birçok meslektaşımız işi bırakırken, bazıları da maalesef boşanmak durumunda kaldı. Artık biz de asli kamu çalışanı olarak kadro almak istiyoruz" dedi.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanlar Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan ve aynı zamanda KADASED Başkan Yardımcısı Fatma Altunyurt, 6 yıldan bu yana köyde görev yaptığını söyledi. 7 yıldır da kamuda sağlık personeli olarak hizmet vermesine rağmen kadro alamadığını belirten Altunyurt, şöyle dedi:

"7 yıldan beri kamuda sağlık hizmeti veriyorum ama hâlâ kamu personeli olamadım. Benim gibi çalışan 5 bin 600 kişi var. Bunun için Van, Samsun, Erzincan, Siirt ve Antalya'da çalışan arkadaşlarla görüşerek KADASED derneğini kurduk, merkezimiz Van'dadır. Her birimiz farklı sendika üyesiyiz. Ben de Kırıkkaleliyim, ailem de Ankara'da yaşıyor ama 6 yıldan beri Pervari Doğanlar köyünde görev yapıyorum."

"SİZ KAMU PERSONELİ DEĞİLSİNİZ, DİYORLAR"

Kamu hizmeti vermelerine rağmen, özlük hakları söz konusu olduğunda yetkililerin, "Siz kamu personeli değilsiniz" dediğini ileri süren Altunyurt, şöyle dedi:

"İlgili kanunlarla görev yapan çalışanların zaman içerisinde birçok konuda mağduriyetleri gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Şöyle ki; aile sağlığı merkezlerinde (ASM) aile hekimleriyle sözleşme imzalayan kamu dışı aile sağlığı çalışanları, başta iş güvencesi olmak üzere birçok konuda mağdur edilmektedirler. Yaklaşık 5 bin 600 civarında aile sağlığı çalışanı 5258 sayılı Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne uygun hizmet vermektedir. Kamu dışı aile sağlığı çalışanları, kamu hizmeti vermelerine rağmen söz konusu iş güvencesi ve özlük hakları olduğunda 'Siz kamu personeli değilsiniz' denilerek bu pozisyonda çalışan binlerce çalışan mağdur edilmektedir. Kamu dışı aile sağlığı çalışanları olarak taleplerimizin ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz."

"ÜVEY EVLAT MUAMELESİ GÖRÜYORUZ"

Kamu kurumunda çalışmalarına ve kamu hizmeti vermelerine rağmen üvey evlat muamelesi gördüklerini anlatan Altunyurt, şöyle konuştu:

"Aile sağlığı çalışanları sözleşmenin feshedilmesi durumunda, kadrosu bulunan personeller eski kadro yerlerine dönebilme hakkına sahipken, kamu dışı aile sağlığı çalışanları işiz kalmaktadır. Aile hekimliği sözleşme fesihlerinde çalışanlara iş sonu tazminatı/kıdem ve ihbar tazminatı ödenmiyor. Aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde, aile hekimliği sisteminde çalışan herkesin kadro yeriyle irintili olduğu vurgusu yapılırken ve bu personellerin emeklilik, özlük hakları kadro yerinde ödenirken, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının bu hakları göz önünde bulundurulmamıştır. Doğum yapan bayan personellerin ücretsiz izin haklarında, izin bitimine müteakip kamuya geri dönerek işlerine devam etme hakları varken, kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının doğuma bağlı ücretsiz izin hakları olmadığı halde, kamuda çalışma hakları yoktur. Hastalığa bağlı, sağlık sorunları dolayısıyla 1 yıl ile 6ay (180 gün) rapor alınması durumunda sözleşme yetkili merciler tarafından feshedilmekte ve çalışma hakkımız elimizden alınmaktadır. Erkek çalışanlarımızın askerlik, bayan çalışanlarımızın ise evlenmelerinden dolayı aile hekimliğinin sözleşmesinin feshi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatından doğan haklardan faydalanamamaktadır. Evlenen çalışanlarımızın eş durumu ve yer değiştirme hakkı kamu dışı aile sağlığı çalışanlarında yoktur."



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