Kamu Denetçiliği Kurumu farklı inanç gruplarının temsilcilerini bir araya getirdi

Harun UYANIK/İSTANBUL,()-KAMU Denetçiliği Kurumu(KDK), Türkiye'de bulunan farklı inanç gruplarının liderleri ve vakıf temsilcilerini akşam yemeğinde bir araya getirdi.

Sarıyer Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğine, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Türk Yahudi Toplumu ve Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı İshak İbrahimzadeh, Vakıflar Meclisi 4. dönem Üyesi ve Türk Musevi Cemaati Başkan Vekili Moris Levi'nin de aralarında bulunduğu 30'a yakın farklı inanç gruplarının liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

KDK'nın kendini tanıtmak ve görev alanı çerçevesinde istişarelerde bulunmak amacıyla düzenlediği yemekli toplantıda Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, katılımcıların sorunlarını dinledi.

"DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI KONUSUNDA EPEY YOL ALINDI"

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun kamunun faaliyetlerini denetleyen kurum olduğunu anlatan Malkoç, "Türkiye'de özellikle son 10-15 yılda önemli mesafeler aldı. Bu vakıflar alanında da önemli mesafeler aldı. Hak ve hürriyetlerin genişletilmesi anlamında da mesafeler alındı. Demokrasi ve insan hakları konusunda epey yol alındı. Ancak bunu zehirleyen olay hepimizin bildiği gibi terör olayıdır. Eğer Türkiye'de terör, PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri faaliyet göstermemiş olsaydı, eğer 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaşmamış olsaydık Türkiye hak ve özgürlükler açısından çok daha farklı bir noktada olabilirdi" dedi.

"YÖNETİM KURULLARINI YENİLEYEBİLMEK İÇİN İMKANIMIZ YOK"

Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da, "Eskisinin aksine son senelerde biz azınlık mensupları olarak devletin, hükumetin temsilcileriyle çok rahat konuşabiliyoruz, problemlerimizi arz edebiliyoruz. Eskiden bu yoktu, azınlık temsilcileri çekiniyorlardı, korkuyorlardı. Biz Rum Cemaati olarak ve diğer azınlıklar, şuan hepimizin müşterek problemi var. Bu da kurumlarımızda kiliselerimizde, havralarımızda yönetim kurullarını yenileyebilmek için imkanımız yok. Yani seçim yapamıyoruz." şeklinde konuştu.

"BİZ BU OKULUMUZUN TEKRAR AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Rum Cemaatinin başka bir problemi Ruhban Okulu olduğunu bildirien Bartholomeos, "Malumunuz 47 yıldır okulumuz kapalıdır. Okulun girişinde bir Atatürk büstü vardır. Bu büstün altında 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' diye yazıyor fakat iki metre ilerisinde okulun kapısı kilitli ve böylece ilim yapılamıyor. İlim ve kültür yuvası olan ruhban okulumuz yalnız dinimize değil, insanlığa değerli ve aydın din adamları yetiştirmiş olmasına rağmen aşağı yukarı yarım asırdan beri faaliyetten mahrum kılınmıştır. Biz bu okulumuzun tekrar açılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemekli toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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