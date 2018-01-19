Kamu Baş Denetçisi Malkoç: ABD süper devlet olabilir ama büyük devlet değildir

Osman ŞİŞKO/TRABZON, () - KAMU Baş Denetçisi Şeref Malkoç, büyük devletlerin hukuka uyan devletler olduğunu belirerek “ABD süper devlet olabilir ama büyük devlet değildir” dedi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ‘Tematik Kış Kampları’ projesi kapsamında, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde ‘Antidemokratik Süreçlerde Hukukçuların Refleksi’ konulu konferans düzenlendi. Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç’un konuşmacı olduğu konferansa Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları Mehmet Uçum ve Ahmet Selim Köroğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, KYK Trabzon İl Müdürü Adnan İpekdal,Trabzon Büyük Şehir Belediyuesi Genel sekreteri Mustafa Akkaya ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut ile Trabzon, Muğla, Antalya, İzmir, Karaman, Kilis ve Eskişehir’den 150 dolayında öğrenci katıldı.

Konferansta konuşan Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, bin yıldır yaşamlarını sürdürdükleri coğrafyada Avrupa Birliği veya ABD’nin desteği ile değil kendi güç ve adaletleri yaşadıklarını söyledi. ABD’nin süper güç olduğunu ancak büyük devletliğinin tartışılacağını belirterek şöyle dedi:

“Büyük devletin devlet başkanı böyle çılgınlıklar yapar mı? Hukuka aykırı işler yapar mı? Büyük devlet hukuka uyan devlettir. ABD süper devlet olabilir ama büyük devlet değildir. Büyük devlet Türkiye’dir. ABD kurulalı 250 yıl olmadı. Bizim kurduğumuz birçok devlet var. Osmanlı’nın sadece gerilemesi çökme dönemi 350 yıl sürdü. Onlar daha kurulalı 250 yıl olmadı. Bizim daha devletlerimizden birinin çökmesi gerilemesi 350 yıl sürmüş. Öte yandan AB’nin 50 sene sonrası var mı? 10 yıl sonrası var mı? Bilmiyoruz. Biz bin yıldır buradayız. Biz millet olarak 1071’de Alpaslan diye bir komutan bulmuşuz Anadolu’yu vatan yapmışız. Sonra 1453'de Fatih Sultan Mehmet Han gibi devlet adamı bulmuşuz, çıkmış İstanbul’u fetih etmişiz, Yavuz Sulatan Selim gibi bir padişah bulmuşuz Hicazı, Mısır’ı fetih etmiş, hilafeti yurdumuza taşımışız. Birinci Dünya savaşı sonrasında işgalle birilikte Mustafa Kemal Paşa gibi bir lider bulmuşuz. Cumhuriyeti kurmuşuz. Şimdi de 21’inci yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan gibi devlet başkanı bulduk onun peşinden gidiyoruz.Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz.”

ABD’ye yönelik eleştirilerde bulunan Malkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABD uluslar arası hukuka uygun davransa, akıllı olsalar, kendi ülkelerinin çıkarlarını düşünseler bir avuç PKK çapulcusuyla işbirliği yapmazlar. PKK ile iş birliği yapan, teröristle işbirliği yapan zavallıdır. Yazık oluyor Suriye’deki insanlara. Birbirini öldürüyorlar. Ama bekliyorum. Bizim üniversitelerdeki tarih hocalarından. Bizim tarihimizi anlatan kitapların İngilizce versiyonlarından ABD’deki yöneticilere ve senatörlere yollamalarını. Her birine birer tane postalamalılar. Bir ay daha bekleyeceğim. Onlar göndermezse Kamu Baş Denetçisi olarak onlar bizim tarihîmizi öğrensinler diye ben onlara göndereceğim. Afrin, Münbiç bunlar bizim tarihimizin akışı içerisinde önemli olaylar değildir. Elbette etrafımızda terörist barındırmayacağız. Mümbiç ise Mümbiç, Afrin ise Afrin, Rakka ise Rakka bunu yapmaya mecburuz. Bu sadece Türkiye için değil Mezopotamya halkları için Suriye içindir. Biz El Bab’a girdiğimizde Afrin’e girmeye niyet ettiğimizde Suriye’nin egemenliğine göz diktiğimiz için mi? Hayır. Terör örgütleri var onun için. Ondan kimsenin tereddüdü olmasın.”



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