banner314

banner325

Son Dakika

Kampüste traktörün çarpmasıyla ölen Sezen'in babası: Adalet arıyoruz

GENEL 22.01.2020, 08:43
Kampüste traktörün çarpmasıyla ölen Sezen'in babası: Adalet arıyoruz

Tolga TAHÇI/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'a (23) traktörle çarparak ölümüne neden olan Vehbi B.'nin tutuksuz yargılanması ve 'konut terk etmeme' kararının '3 gün karakola giderek imza atma' olarak değiştirilmesine baba Metin Zambak, tepki gösterdi. Adalet arayışını sürdüreceğini belirten Zambak, "Sezen hayattayken bir sürü hayalimiz ve umudumuz vardı. Onu kaybettikten sonra bu hayallerimizi de kaybettik. Kendi acımızı bir kenara bırakıp başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.
Kaza, 16 Eylül'de Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a kampüs içinde yolun karşısına geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza ile ilgili yapılan incelemenin ardından hazırlanan kaza tespit tutanağında, traktör sürücüsü 'sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu. Vehbi B. hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, Vehbi B. için istenen tutuklama talebini reddederken, 'konut terk etmeme' adli kontrol şartını, haftanın 3 günü karakola giderek imza atması şeklinde değiştirerek olay yerinde yeniden keşif yapılmasına hükmetti ve duruşmayı erteledi.
'EHLİYETİ YETERLİ DEĞİL'
Traktörü sürücüsü Vehbi B. için yaptıkları tutuklama talebinin kabul edilmemesinin ardından Sezen'in babası Metin Zambak, olayda birçok ihmalin bulunduğuna dikkati çekti. Mahkemenin verdiği kararın kendilerini derinden yaraladığını belirten Zambak, "İlk duruşmada mahkemenin tutuklama kararı vermesini beklerken traktör sürücüsünün ev hapsinin kaldırılması bizi derinden yaraladı. Ortada birçok ihmal var. Kanuna göre kavşak giriş ve çıkışlarında yayaların öncelikli olduğunu biliyoruz. Traktör şoförü mahkemede, 'Yayayı gördüm ancak geçeceğini düşünmedim' dedi. Demek ki sürücü, nelerin olabileceğini bilerek bu işi yaptı. Kamera kayıtlarında yola bakmadığı ve yanındakilerle sohbet ettiği açıkça görülüyor. İhmalin yanı sıra sorumsuzluk da var. Sezen, 11 metre 70 cm olan yolun 10 buçuk metresini tamamlamıştı. Yani traktörün karşısına aniden çıkmadı. Şoför ne yazık ki yola hiç bakmıyordu. Tüm bunların yanı sıra şoförün ehliyeti de o traktörü kullanmaya yeterli değil. Burada üniversitenin de ihmali olduğunu düşünüyorum. Bunların gözden kaçırılması bizi derinden üzüyor" dedi.
'KIZIM GERİ GELMEYECEK AMA…'
Kazada 'olası kast' bulunduğunu savunan Zambak, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi. Zambak, "Çok zor olsa da kamera kayıtlarını yüzlerce kez izledim ve olayın taksir olduğunu düşünmüyorum. Bu olayın olası kasta girmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü traktör şoförü kurallara uymadı. Hiçbir şey kızımı geri getirmeyecek. Bizim başımıza gelen olay herkesin başına gelebilir. Sezen'imin davasının sonuna kadar takipçisi olacağım. Bir başkasının da başına benzer gelmesi durumunda emsal kararın çıkması için her şeyi yapacağım. Adalete güvenmek istiyorum" diye konuştu.
'BİLİM İNSANI OLMAK İSTİYORDU, HAYALİMİZ KALMADI'
Sezen'i kaybettikten sonra psikolojik olarak zor günler geçirdiklerini belirten baba Zambak, "Sezen, üniversitede ilk sırada yazdığı bölümde okumuştu. Çok başarılı bir öğrencilikle bölümünü ilk sırada bitirdi. Bizimle paylaştığı çok hayali vardı. Kanserli hastalar için prebiyotikli yoğurt üretmek için çalışıyordu. Benim kızım bilim insanı olmak istiyordu. Tüm amacı da kendi mesleğinde daha ileriye gidip insanlık için faydalı şeyler yapabilmekti. Sezen'i kaybettikten sonra hiçbir hayalimiz ve umudumuz kalmadı. Bir noktadan sonra kendi acılarımızı bir kenara bırakıp başka insanlar bu tarz acılar yaşamasın diye mücadele veriyoruz" açıklamasında bulundu.

 

Yorumlar (0)
-0°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:15
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 24 40
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 24 33
8. Tottenham 23 31
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Newcastle 24 30
14. Burnley 23 27
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 22 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3