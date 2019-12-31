Kampüste traktör çarpmasıyla ölen Sezen'in annesi: Kızım bilim insanı olacaktı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ı (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi B. (46) hakim karşısına çıktı. Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Sezen'in annesi Kevser Zambak, "Benin kızım bilim insanı olacaktı. Bu ülke için güzel şeyler yapacaktı" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Vehbi B. için yapılan tutuklama talebini reddederken, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.Kaza, 16 Eylül'de, Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAKİM ÖNÜNDESezen Zambak'ın hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın ilk duruşması, İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Vehbi B. ile Sezen'in babası Metin ve annesi Kevser Zambak'ın yanı sıra tarafların avukatları katıldı. 'Taksirle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkan Vehbi B., Sezen'i karşıdan karşıya geçtiği sırada gördüğünü söyledi. Vehbi B, "Traktörün arkasında su tankeri olduğu için işim gereği ara sıra arkayı kontrol etmem gerekiyor. Kafamı çevirdiğimde Sezen'i gördüm. Ancak geçmeyeceğini düşündüm. Arkadaşlarımın uyarısıyla frene bassam da traktörü durduramadım. Yanımdaki arkadaşlarımla beraber hemen ambulansa haber verdik. Güvenlik noktasından çıktığım için hızım 7 ile 10 kilometre arasındaydı. Çok üzgünüm" dedi.ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADISezen'in babası Metin Zambak, sanık Vehbi B.'nin söylemleriyle kamera görüntüleri arasında çelişki olduğunu söyleyerek, "Şahıs, bilinçli bir şekilde arkadaşlarıyla sohbet edip yola bakmıyor. Kızımın yolu tamamlamasına yalnızca bir adım kalmıştı. Kendisi, tercihini muhabbet etmekten yana kullanmıştır" dedi. Söz alan Sezen'in annesi Kevser Zambak, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Sezen benim bir tanemdi. Bilim insanı olacak ve bu ülkeye faydalı işler yapacaktı. Kanser hastaları için yoğurt yapıyordu. Sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.Ailenin avukatı Turan Aras, Vehbi B.'nin tutuklanmasını talep ederken, mahkeme heyeti bu isteği reddetti. Heyet, kazanın meydana geldiği yerde 3 uzman tarafından yapılacak olan bilirkişi raporunun istenmesi ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Heyet ayrıca, Vehbi B.'nin, 'konut terk etmeme' adli kontrol şartını, haftanın 3 günü karakola giderek imza atması şeklinde değiştirdi.AİLE KARARA TEPKİLİDuruşmanın ardından Zambak ailesinin yanı sıra Avukat Turan Aras ve Sezen'in arkadaşlarından oluşan topluluk, Bayraklı Adliyesi önünde toplanarak sanığın tutuklanmamasına tepki gösterdi. Mahkemenin verdiği kararın ailenin üzüntüsünü artırdığını söyleyen Avukat Aras, "Sanığın, bir nevi ev hapsi olan cezası değiştirilerek durum sanık lehine çevrilmiştir. Yurt dışı çıkış yasağı kaldırılmış ve haftada sadece 3 gün imzaya dönüştürülmüştür. Bu doğru değildir, acılı ailenin acısını bir nebze daha artırmaktadır. Bu arada ısrarla tutuklama kararı verilmemesini ve adli kontrol tedbirlerinin sanık lehine değiştirilmesini ailesiyle birlikte değerlendireceğiz. Gerekirse de reddi hakim talebinde bulunacağız. Daha önce mahkemenin keşif yapmadan, delilleri tam toplamadan dosyayı Adli Tıp Kurumu'na göndermiş olması bugün hatalı bir sonuçla rapor gelmesine yol açmıştır. Bundan sonra da durum değişeceğine yine inanıyoruz. Adalet mutlaka tecelli edecektir" dedi. Baba Metin Zambak da, verilen kararın yanlış olduğunu ve sonuna kadar haklarını arayacaklarını dile getirdi. Açıklamaların ardından, toplanan grup kararı alkışlarla protesto ederek dağıldı.