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Kampusta 'Afrin' yürüyüşü

Turgay İPEK/ERZURUM, ()- ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla kampusta yürüyüş düzenledi. Gençlik ve Bilim Anıtı...

Kampusta 'Afrin' yürüyüşü

Turgay İPEK/ERZURUM, ()- ERZURUM Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla kampusta yürüyüş düzenledi.
Gençlik ve Bilim Anıtı önünde toplanan yaklaşık 5 bin öğrenci, açtıkları dev Türk bayrağı eşliğinde kampus içerisinde geniş güvenlik önmeli altında, 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Vatan sana canım feda', 'Afrin basılsın, teröristler asılsın', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları eşliğinde yürüdü. Tekbirler getiren öğrenciler adına konuşan Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Abdulkadir Gökçen şunları söyledi:
"Afrin'de bizlerin namusu, şerefi, Türk milletinin bekası için aslanlar gibi savaşan kahraman Türk yiğitleri için, onlara bir nebze olsun karınca misali destek olma amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Allah hepsini var etsin. Onlar biziz, biz onlarız. Bizim elimizden gelen bu, onların elinden gelen o. Bize de sıra geldiği zamanlar onlarla birlikte cephede kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Yeter ki Allah bir fırsat versin. Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle birlikte safımızı gösterdik. Her zaman büyük Türk devletinin yanındayız."
Kalabalık öğrenci grubu daha sonra sessizce dağıldı.

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