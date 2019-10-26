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Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi

IRAK üzerinden Suriye'ye gelen zırhlı araçların yer aldığı ABD konvoyuna askeri helikopterler de eşlik etti. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğlen saatlerinde, ABD'ye ait Irak üzerinden Suriye'ye...

GENEL 26.10.2019, 17:13
Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi
IRAK üzerinden Suriye'ye gelen zırhlı araçların yer aldığı ABD konvoyuna askeri helikopterler de eşlik etti.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde, öğlen saatlerinde, ABD'ye ait Irak üzerinden Suriye'ye gönderilen konvoy, görüntülendi. Zırhlı araçların yer aldığı konvoya Kamışlı semalarında 2 ABD helikopteriyle eşlik edildi. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine ilerleyip, gözden kayboldu. 

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