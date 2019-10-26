Kamışlı'ya gelen ABD konvoyu görüntülendi

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SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların inişi sürüyor. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında Rus uçağı hareketliliği...
GENEL 26.10.2019, 19:26
SURİYE'nin Kamışlı kentindeki havaalanına, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların inişi sürüyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı.
Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenildi. Uçakların iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı kentindeki, Suriye rejimi kontrolünde olan havaalanında Rus uçağı hareketliliği sürüyor. Önceki gün 50 kişilik asker ve askeri danışmaların bulunduğu uçağın indiği Kamışlı Havaalanı'na bugün de Rus askeri kargo uçağı iniş yaptı.
Kamışlı'ya inen Rus uçaklarının asker taşıdığı öğrenildi. Uçakların iniş ve kalkışları, Nusaybin'den görüntülendi.
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