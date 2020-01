Kamer Genç, mezarı başında anıldı

TBMM eski Başkanvekili ve CHP Tunceli eski Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde, Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki mezarı başında anıldı.Kamer Genç'in Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında düzenlenen anma törenine Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile eşi Sevim Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, konuşmasında Kamer Genç'in terör örgütlerine karşı her zaman dik durduğunu söyleyerek, "Zamanın ruhu neyi gerektirirse gerektirsin doğru bildiklerini savunmaktan çekinmeyen ve prensiplerini her yerde açık açık söyleyen bir milletvekili profiliydi. 12 Eylül'ün cuntacılarına karşı, FETÖ terör örgütüne karşı, PKK terör örgütüne karşı açık bir şekilde karşı duruş sergilemekten kaçınmayan bir milletvekili profili görüyoruz. Bağrından çıktığı coğrafyanın insanlarına dokunan, acılarını ve sevinçlerini bilen bir insandı" dedi.'O BİZİM USTAMIZDI BİZLERDE ONUN ÇIRAKLARIYIZ'CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de Kamer Genç'in çırağı olduğunu söyledi. Genç'in terör örgütü FETÖ ile mücadelesine de değinen Özel, "O bizim ustamızdı bizlerde onun çıraklarıyız. Türk siyasetine vurduğu damga azımsanacak gibi değildir. 1980 sonrası kendi adına ve tek başına ret oyu kullandığı darbe anayasasından tutun da ölümünden 6 ay sonra ortaya çıkan, onun FETÖ dediğinde üzerine yürüyenlerin yaptığı o uyarı ve kendisinin 'Bundan ben zarar görmem siz zarar görürsünüz' şeklinde yaptığı uyarı ve onun FETÖ dediği ve 15 Temmuz günü FETÖ olarak terör örgütü kabul edilmesine kadar, Türkiye siyasetine damga vuracak tespitlerde bulundu" diye konuştu.