Kalp şeklindeki armuda sevgili ilgisi

ANTALYA'da çiftçilik yapan Şükrü Doğrul, Çin'den getirdiği özel kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştirdi. Her ağaçta sadece bir adet bulunan ve tanesi 10 liradan satılan kalp şeklindeki armut, en çok sevgililer tarafından ilgi görüyor.Türkiye'de armut üretiminin yüzde 20'sine sahip Antalya'nın Korkuteli ilçesinde girişimci çiftçi Şükrü Doğrul, bir ilke imza attı. Korkuteli'de yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 'karyağdı' armudunu dünyaya tanıtmak isteyen Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldı. Armut bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için oğlu Necati Doğrul'un tavsiyesiyle Çin'den 1000 adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirtti. İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl 1000 ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdiğini kaydetti.SEVGİLİLER İLGİ GÖSTERİYORKalp şeklindeki armudun, büyük marketlerin yanı sıra sevgililer tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğrul, çiftlerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi. Karyağdı armudu yetiştiriciliği ile geçimini sağladığını belirten Doğrul, "Bu armudumuzu daha nasıl geliştiririm diye incelemeye girdim. Armudumuzu dünyaya tanıtmak istedim. Armudumuz potasyum açısından çok zengin ve çok güzel bir lezzete sahip. Oğlum bu ürünleri cazip hale getirmek istedi. Çin'den kalp ve küp şeklinde kalıplar ithal ettik. İlk önce nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Deneyerek nasıl ürün elde edeceğimizi çözdük" diye konuştu.TANESİ 10 LİRAAğacın kral meyvesini kabın içine yerleştirdiklerini dile getiren Doğrul, “Büyümelerini takip ediyoruz. Armut kalp şeklini aldıktan sonra hasat ediyoruz. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor. İnsanlar farklılık için sevdiklerine armağan ediyor. Şimdilik sadece 1000 tane üretiyoruz. Tanesini 10 liradan satışa çıkardık. Sayıyı çoğaltmayı planlıyoruz. Yeni kalıplar bulduk. Şu anda sadece iç pazara hitap ediyoruz. Tanınırlığı arttıkça yurtdışından da talep geleceğini düşünüyorum. Alanların kalbi kırılmasın diye en büyük meyveyi tercih ediyoruz" diye konuştu.AKILLI BAHÇESİ VARBahçesinin 'akıllı bahçe' diye geçtiğini belirten Şükrü Doğrul, toprak altında sulama sisteminin yer aldığını söyledi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün her yıl uygun meyve yetiştirdiği için mavi bayrak verdiğini kaydeden Doğrul, “Bu yıl 1000 tane yetiştirdim. Diğer çiftçilere örnek olacağız, onlar da yetiştirecek. Böylece ihracat yapacak aşamaya geleceğiz. Yeni bir pazar yaratacağız" şeklinde konuştu.