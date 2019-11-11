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Kalp nakli bekleyen Esila'nın çağrısına Çaykur Rizespor'dan destek

RİZE'de, kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (11) yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde organ bağışına dikkat çekmek için yaptığı, kendi kalbinin 'siyah', mezardaki ölünün de 'kırmızı' olduğu resim, sosyal medyada ilgi...

GENEL 11.11.2019, 11:31
Kalp nakli bekleyen Esila'nın çağrısına Çaykur Rizespor'dan destek
RİZE'de, kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi'nin (11) yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde organ bağışına dikkat çekmek için yaptığı, kendi kalbinin 'siyah', mezardaki ölünün de 'kırmızı' olduğu resim, sosyal medyada ilgi gördü. Küçük kız için harekete geçen Çaykur Rizespor taraftarları, organ bağış kampanyası başlattı. Esila, "Hem kendim hem de benim gibi çaresiz bekleyenlerin umudu olmak istiyorum" dedi.
Çaykur Rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin kızı Esila'ya, 11 ay önce tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği tanısı koyuldu. Kalp nakli bekleyen Esila Tüfekçi, yoğun bakım ünitesinde kaldığı dönemde, organ bağışına dikkat çekmek için kendi kalbinin 'siyah', mezardaki ölünün ise 'kırmızı' olduğu resmi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan resim, binlerce kişi tarafından beğenilip, ilgi gördü. Esila'nın hastanedeki gözlemlerini yansıttığı ve üzerine 'Organlarımızı cennete götürmeyin, onlara cennette değil burada ihtiyaç var' yazdığı resmi, dev afiş haline getirilip, İstanbul'da Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne asıldı.
ÇAYKUR RİZESPORLULAR SEFERBER OLDU
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yöneticiler ve taraftarlar da paylaşım üzerine harekete geçerek, organ bağışında bulunup, farkındalık oluşturmak için Çaykur Didi Stadyumu önünde bağış noktası kurdu. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, organ bağışında bulunacak taraftarların taleplerini almaya başladı, bağışta bulunanlara bağışçı kartı verdi. Kartal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de kampanya kapsamında, organ bağışında bulundu. Yaptıklarının, insanlığa hizmet olduğunu belirten Hasan Kartal, "Öldükten sonra yapacak hiçbir şey yok. Nasıl olsa organlarını kullanamıyorsun. Birilerinin bundan faydalanmasından daha güzel bir şey var mı? Tüm vatandaşlarımızın organlarını bağışlamasında fayda var. Bizim taraftarımız hep iyidir. Taraftar ve yönetim iç içeyiz. Rize ile bütünleşmişiz. Herkes yaparsa organ bağışı olayı yayılır. Biz ne varsa bağışladık" dedi. 
Çaykur Rizespor taraftarları da Esila'nın yanında oldukları mesajını verdi. 
ESİLA'NIN ANNESİ: MUCİZE YAŞANDI
Kızının, organ bağışına dikkat çekmek için resim yaptığını anlatan Zeynep Tüfekçi, "Hastanede arkadaşları çok zor durumdaydı. Esila gibi kalp destek cihazı ile yaşayan biri vardı; ama onda pıhtı atmaya başladığı için cihaz artık çalışmıyordu. Kalbini zorluyordu ve durumu kötüye gidiyordu. Esila, arkadaşının bu durumunu gördü ve resim çizdi. Kendinin elinde balonlar vardı ve kalbi siyahtı, çizdiği mezarlıkta yatan kişinin ise kalbi kırmızıydı. Bana 'Anne beyin ölümü gerçekleşen insanların kalpleri sağlam ama kalplerinin sonlanmaları bekleniyor, o şekilde toprağa gömülüyor. Bak onların kalbi kırmızı, canlı; ama benimkisi siyah, ben ayaktayım. İşte ben o yüzden bu resmi çizdim' dedi. O resmi sosyal medyada paylaştık, her yere yayıldı. Hala da paylaşılmaya devam ediliyor. Arkadaşına cihaz değil o gün kalp geldi. Mucize yaşandı" diye konuştu. 
ESİLA: BU CİHAZIN DURMASI, ÖLMEM DEMEK
1 yıl öncesine kadar çok sağlıklı olduğunu anlatan Esila Tüfekçi de "Voleybol oynuyordum, okula gidiyordum, koşuyordum sonra öksürmelerim başladı, mide bulantısı oldu, merdivenleri çıkamadım, kalbim beni zorladı. Sonra tahliller falan. Duyduğumda çok panik olmuştum, annem ağlıyordu, ambulansa binip, Ankara'ya gidince neler olduğunun farkına vardım. Hastalığım süresince herkes bana çok destek oldu, bu bana moral verdi. Şu an cihazla yaşıyorum, onunla nefes alıyorum, onunla yürüyorum; ama tabi ki nakil olmam lazım. Çünkü bunun da belirli yılı var, 5 ile 7 yıl arası. Yani kalp nakli olmam şart. Kalp destek cihazı şarjlı pillerle çalışıyor, şarjı bittikçe değiştiriyorum. Bu cihazın durması, ölmem demek. Yağmurda, çamurda, banyo yaparken bunu kullanmak zorundayım, su da değmemesi de gerekiyor. O yüzden banyo yaparken özel kılıfı var. Çok dikkatli olmalıyım" dedi.
​'ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR'
Yoğun bakımda kaldığı sürede bilincinin açık olduğu anlatan Esila, "Orada yaşanan ölümlere şahit oldum. Birçok beyin ölümü oluyordu ama organlarını bağışlamıyorlardı, kalplerinin sonlanması bekleniyordu. Bu durumu anlatan bir resim yapmak istedim. Kalp destek cihazı olan ama durumu kötüye giden arkadaşım vardı, onu da düşünerek resim çizdim. Sosyal medyada yayıldı, duyarlılık oldu, arkadaşım kalbine kavuştu. Hem kendim hem de benim gibi çaresiz bekleyenlerin umudu olmak istiyorum. Organ bağışı hayat kurtarır" dedi. 

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