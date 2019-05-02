Kalp masajı ve suni teneffüsle köpeği hayata döndüren Yılmaz, Külliye'de

RİZE'de yemek yediği sırada fenalaşan köpeği kalp masajı ve suni teneffüsüyle hayata döndürdüğü anlara ait görüntüleri sosyal medyada beğeni rekoru kırıp 'kahraman' ilan edilen Ömer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen yemekte ağırlandı.Merkeze bağlı Kendirli beldesinde Mart ayında esnaf Yakup Gör, yemek verdiği köpeğin bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark etmesi üzerine endişeli anlar yaşandı. Gör, yerde hareketsiz duran ve nefes almakta güçlük çeken köpek için o sırada yoldan geçen Ömer Yılmaz'dan yardım istedi. Yılmaz, boğazına takılan lokma sonucu nefes alamayan köpeği, kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, hayata döndürmeyi başardı. Yılmaz’ın çabaları sonucu köpek kendine geldi. Sevimli köpeğin yaşama tutunması için Yılmaz'ın bu mücadelesi de çevredekilerce cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, binlerce hayvan sever takipçi de verdiği mücadele nedeniyle Ömer Yılmaz'ı kahraman ilan etti.YILMAZ KÜLLİYE'DE AĞIRLANDIKöpeği kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndüren Ömer Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gitti. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli meslek dallarına mensup işçilere verilen yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında masadaki yerini alan Yılmaz, yaklaşık 1,5 saat süren programda Erdoğan ile sohbet etme imkânı da buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayı ve köpeğe müdahalesini anlatan Yılmaz’ı tebrik etti.

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