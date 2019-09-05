Kalp krizinden yaşamını yitiren asteğmen, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da terhisine 5 ay kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Asteğmen Ekrem Bila (26), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Görev yaptığı birlikte düzenlenen törenin ardından Osmaniye'ye getirilen Ekrem Bila'nın cenazesi, helallik alınmak üzere ilk olarak Ulaşlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutunu gören anne Sultan ve baba Şükrü Bila ile yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Şubat ayında İzmir Yeni Foça'daki 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitim gören ve daha sonra Ankara Güvercinlik Jandarma Lojistik Komutanlığı'nda asteğmen olarak göreve başlayan ve bekar olduğu öğrenilen Bila, daha sonra cenaze töreni için merkeze bağlı Tehçi köyüne götürüldü. Bila, köy mezarlığındaki alanda, öğle namazının ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.Cenaze törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Samaras, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.